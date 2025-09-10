Cuno-Schüler im Gespräch mit dem OB

Das Cuno-Berufskolleg bleibt wegen massiver Brandschutzmängel geschlossen. Der Unterricht läuft nur eingeschränkt und ist größtenteils nur Online möglich. Heute (10.09.2025) hat sich die Schülervertretung mit dem Oberbürgermeister getroffen. Davor haben sich die Schülerinnen und Schüler vor dem Berufskolleg getroffen und sind zu Fuß zum Rathaus gegangen.

Hier gibt es den Beitrag zum Nachhören!

© Lorita Halili / Radio Hagen

Einige Eindrücke...