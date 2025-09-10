Navigation

Cuno-Schüler im Gespräch mit dem OB

Veröffentlicht: Mittwoch, 10.09.2025 15:33

Heute hat sich die Schülervertretung mit dem Oberbürgermeister getroffen. Hier gibt es die Infos!

© Lorita Halili / Radio Hagen

Das Cuno-Berufskolleg bleibt wegen massiver Brandschutzmängel geschlossen. Der Unterricht läuft nur eingeschränkt und ist größtenteils nur Online möglich. Heute (10.09.2025) hat sich die Schülervertretung mit dem Oberbürgermeister getroffen. Davor haben sich die Schülerinnen und Schüler vor dem Berufskolleg getroffen und sind zu Fuß zum Rathaus gegangen.

Hier gibt es den Beitrag zum Nachhören!

© Lorita Halili / Radio Hagen

Einige Eindrücke...

