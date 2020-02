Das Ende ist immer orange

Konfetti, Luftschlangen und Bonbonpapier - und am Ende einfach nur Müll. Die Straßenreinigung war mit 18 Fahrzeugen und 38 Mitarbeitern am Start, um den Rosenmontagsmüll zu beseitigen. Gleichzeitig konnte der HEB entlang der Zugstrecke all die Straßenränder säubern, an denen sonst immer Fahrzeuge parken. 2,8 Tonnen Müll kamen gestern zusammen, etwa eine Tonne mehr als noch im Vorjahr.

HEB Rosenmontag © HEB GmbH HEB Rosenmontag © HEB GmbH