Das erste September-Wochenende in Hagen

Heute beginnt die erste Hagener Bierbörse, der Volkspark verwandelt sich dafür in einen großen Biergarten. Dafür werden etwa 25 Bier- und Imbissstände werden aufgebaut, gut 100 nationale und internationale Bierspezialitäten werden angeboten. Am Bismarckturm beginnt das Schnurlos-Festival, verschiedene Bands treten heute und morgen auf, wer mag kann zelten, der Eintritt ist frei. Die Veranstaltung finanziert sich durch den Verkauf von Essen und Trinken.

In Eckesey gibt es heute einen Tag der langen Tische, organisiert vor der Hochwasserhilfe und anderen Akteuren im Stadtteil. In Hohenlimburg gehen die Schlossspiele auf die Zielgrade. Morgen gibt es Theater mit Charleys Tante, übermorgen ein Open-Air-Jazzkonzert. Außerdem lädt die Hagener Fernuni morgen zum Campusfest. Nachmittags gibt es Führungen, Vortrage und eine Podiumsdiskussion mit der Jugend in Hagen, später wird bei Livemusik gefeiert.