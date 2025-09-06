Campusfest 2025
Veröffentlicht: Samstag, 06.09.2025 20:36
Das Campusfest lädt Studis, Ehemalige und den Freundeskreis zum feiern ein. Hier gibt es die Infos!
Musik auf der Wiese, bunte Lichter vor der Uni und einfach den Abend genießen. Die Stimmung? Locker, laut und ziemlich gut gelaunt. Und wenn man sich ein bisschen umhört, wird schnell klar: Die Gründe dabei zu sein, sind ganz verschieden.
Und wenn man schon da ist, dann lohnt sich auch ein Blick auf das, was den Abend so ausmacht. Denn egal ob zum ersten Mal dabei oder Campusfest-Profi: Fast jeder hat einen Moment, der hängenbleibt.