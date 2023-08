Das Freilichtmuseum neu entdecken

Der ,,Museumsbesuch in Bildern'' soll den Besuchern des Freilichtmuseums einen Einblick in die Vergangenheit ermöglichen und 50 Jahre Bestehen zusammenfassen. Auch die neu hinzugefügten Drohnenaufnahmen zeigen das Freilichtmuseum aus ganz neuen Perspektiven. So sollen die Erinnerungen der Besucher auch in gedruckter Form festgehalten werden, so stellvertretende Museumsleiterin Frau Dr. Hufschmidt.









Der Bildband ist für rund 15 Euro vor Ort oder auch online erhältlich.