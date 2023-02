Am 24. Februar gibt die Band "Die Toten Hosen" ein Benefizkonzert im Düsseldorfer DOME. Der Titel des Konzerts lautet: "Drei Akkorde für deine Spende". Der Anlass ist klar: Es soll so viel wie möglich an Spenden für die Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien gesammelt werden. Angekündigt haben sich dazu die "Donots" sowie Thees Uhlmann. Nach nicht einmal 60 Sekunden waren die Karten für den Auftritt schon restlos vergriffen.

Nina Tenhaef und Kevin Zimmer haben Frontsänger Campino am Telefon erreicht und über das Konzert, sowie die persönlichen Beweggründe für dieses Konzert gesprochen. Das Gespräch mit der deutschen Rocklegende hört ihr an dieser Stelle.