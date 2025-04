Das Theater Alter-nativ präsentiert Pension Schlossblick

Auch im Alter Rampensäue

Die Gruppe Alter-nativ stellt jedes Jahr eine Komödie vor. Sie wollen Menschen zum Lachen bringen und ablenken von Krankheit und anderen Problemen, so Gründer Wolfgang Schirmer. Dieses Jahr führt er Regie des Stücks "Pension Schlossblick" (ursprünglich Pension Röhnblick, aber umgeschrieben für den lokalen Hohenlimburger Flair). Die Stücke schreibt er so um, dass auch wirklich alle Schauspieler auf der Bühne scheinen können, selbst das mit 88 Jahren älteste Mitglied kann so trotz Gehschwierigkeiten mitmachen. Premiere der Komödie ist am 25. April um 19:30 Uhr im Bürgersaal Hohenlimburg.

Termine und Ticketverkauf

Weitere Vorstellungen:

Sonntag 27. April 2025, 15:30 Uhr

Samstag 03. Mai 2025, 15:30 Uhr

Sonntag 04. Mai 2025, 15:30 Uhr





Ticketverkauf:

Karten zum Preis von 12€ bei Lotto-Toto Vielhaber, Grünrockstraße 7, im Sanitätshaus Rossa, Möllerstraße 29 und tel. 02334-9698109