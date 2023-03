Das Thema Antisemitismus im Politischen Salon

Der politische Salon ging am Donnerstag in die 10. Runde - Das Thema: neuer Antisemitismus. Beim politischen Salon werden mit der Stadtgesellschaft aktuelle politische Themen diskutiert. Im Rahmen der Woche gegen Rassismus ging es dieses mal um Antisemitismus in der heutigen Zeit und wo sich dieser in Hagen zeigt. Bei der Diskussion konnten die Teilnehmer Fragen und Meinungen teilen, begleitet wurde die Veranstaltung zudem von einem Podium. Dabei gab es Stimmen aus der Bildung, der Wissenschaft aber auch einen Vertreter aus der Jüdischen Gemeinde Hagen. Es ging um die Frage, ob es einen neuen Antisemitismus gibt, wie die jüdische Gemeinde in Hagen diesen wahrnimmt, es ging aber auch um Stolpersteine, den vereitelten Terroranschlag an eine Hagener Synagoge von vor 2 Jahren und wie der Ursprung vom Antisemitismus wissenschaftlich zu erklären ist.





Organisiert wurde die Veranstaltung erneut von der FernUni Hagen, dem Theater und dem Emil-Schuhmacher-Museum

