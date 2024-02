Gedenkveranstaltung für die Opfer von Hanau

Zum vierten Jahrestag vom Attentat in Hanau fand am 19.02. auf dem Friedrich-Ebert Platz ein Gedenken statt. Rund 80 Hagenerinnen und Hagener nahmen Teil und erinnerten gemeinsam an die rechte Gewalttat.

© Radio Hagen