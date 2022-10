Daten unerlaubt weitergeleitet: DB Navigator App im Fokus

Wer Bahn fährt, der kommt an dieser App nicht vorbei: der Navigator der Deutschen Bahn. Über 10 Millionen mal wurde er schon heruntergeladen. Dass sie fleißig Kundendaten sammelt und an andere Unternehmen weiterleitet, weiß kaum jemand. Nun wird die Deutsche Bahn verklagt.

Die App der Bahn sammelt jede Menge sensibler Daten. Der Netz-Experte Mike Kuketz hat das untersucht. Wenn ein Bahnfahrer zum Beispiel nach einer Verbindung sucht, werden laut seiner Analyse Daten an Adobe weitergeleitet. "Ob ein Kleinkind mitfährt, wie viele Reisende mitfahren, wo der Start- und Zielort liegt und ob ein Umsteigen nötig ist". All dies ginge in die Hände von Adobe. Die Firma erfährt also jeden Schritt einer Reise. Diese Daten werden sogar weitergeleitet, wenn man vorher nur notendige Cookies akzeptiert hat.

Die Bahn übermittelt Daten offenbar nicht nur an Adobe. Tracking im Netz ist natürlich generell problematisch, weil Unternehmen damit leicht Nutzerprofile erstellen können um zum Beispiel gezielt Werbung an denjenigen ausspielen. Der Verein "Digitalcourage" sagt im Fall der Bahn-App, dass die Bahn damit schlicht gegen geltendes Recht verstößt. "Wenn ich zu Marktforschungs- oder Werbezwecken das Nutzerverhalten bei einer App auswerten will, muss ich eine informierte und freiwillige Einwilligung abfragen. Das hat unter anderem der Bundesgerichtshof entschieden." Das sieht die Bahn anders. Die Daten würden gar nicht an sogenannte Dritte weitergeleitet. Man betrachte Unternehmen wie Adobe also als Teil des eigenen Unternehmens, weil die die Daten nur nutzen würden, um die Funktion und Stabilität der App zu sichern.

Wie man sich vor solchen Datenschutzverstößen schützt

Eine Möglichkeit wäre: Man kann in den Einstellungen der Webbrowser zum Beispiel die "Do Not Track" Funktion aktivieren. Bei Firefox kann man noch strengere Zugriffsrechte einstellen. Es gibt auch eine Reihe von Anti Tracking-Browser-Erweiterungen, die kostenlos downloadbar sind - zum Beispiel 'Privacy Badger'. Und dann gibt es noch die Verschlüsselungs-Softaware VPN. Diese schützt auch vor Tracking, weil man so nicht mit seiner wahren IP-Adresse im Internet unterwegs ist und Tracking-Firmen einen VPN-Nutzer auch nicht lokalisieren können.

Autoren: Thorsten Ortmann/Joachim Schultheis