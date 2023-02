Dauerregen: Pegel an Volme nur leicht erhöht

Der Dauerregen der vergangenen Tage hat an mehreren Fluss-Pegeln für leichtes Hochwasser gesorgt. Das ist laut Ruhrverband in der Jahreszeit aber nichts ungewöhnliches. Und die Lage war jetzt auch nicht so schlimm wie vor drei Wochen, als vor allem Lenne und Volme deutlich angestiegen waren.

