DB Cargo plant Schließungen

Aktuell betreibt DB Cargo bundesweit elf Instandhaltungswerke mit 15 Außenstellen. Das Unternehmen steckt seit Jahren in der Krise, die Transport-Tochter des Bahnkonzerns muss schon im nächsten Jahr wieder schwarze Zahlen schreiben, so hat es die EU-Kommission bestimmt. Die Umstrukturierung sieht vor, ein Instandhaltungswerk und zehr Außenstellen zu schließen. Die Pläne sind dem Gesamtbetriebsrat bereits bekannt, die Verhandlungen sollen im September beginnen.