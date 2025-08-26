DB Cargo plant Schließungen
Veröffentlicht: Dienstag, 26.08.2025 10:53
Die Bahn plant offenbar einen Kahlschlag bei den Cargo-Werken. Laut DPA will die kriselnde Güterverkehrstochter der Bahn deutschlandweit zahlreiche Werkstätten schließen. Das Instandhaltungswerk in Hagen steht nicht auf der Streichliste.
Aktuell betreibt DB Cargo bundesweit elf Instandhaltungswerke mit 15 Außenstellen. Das Unternehmen steckt seit Jahren in der Krise, die Transport-Tochter des Bahnkonzerns muss schon im nächsten Jahr wieder schwarze Zahlen schreiben, so hat es die EU-Kommission bestimmt. Die Umstrukturierung sieht vor, ein Instandhaltungswerk und zehr Außenstellen zu schließen. Die Pläne sind dem Gesamtbetriebsrat bereits bekannt, die Verhandlungen sollen im September beginnen.