Demokratie stärken

Die Betriebe spielen eine wichtige Rolle im Kampf um die Demokratie, deswegen wurde in diesem Jahr dieses Thema gewählt. Den Impuls gibt Jan Sudhoff von "Arbeit und Leben" - er erklärt, was eigentlich Demokratie ist und warum sie gefährdet ist. Klaudia Tietze vom Verein "Mach meinen Kumpel nicht an" hat konkrete Handlungsempfehlungen für Konflikte in Betrieben im Gepäck. Bianca Sonnenberg, Leitern des Fachbereichs Bildung der Stadt, schätzt ein, welche Rolle Bildung beim Einsatz für die Demokratie spielt. Außerdem dabei sind Stefan Marx, DGB-Stadtverbandsvorsitzender in Hagen, und Oberbürgermeister Erik Schulz. Radio-Hagen-Chefin Cordula Aßmann moderiert die Veranstaltung.