Demokratie stärken. Jetzt!

Gemeinsam mit dem Deutschen Gewerkschaftsbund geht es in diesem Jahr darum, wie es in der Gesellschaft allgemein, aber auch in den Betrieben um die Demokratie bestellt ist und was getan werden kann, um sie zu stärken. Zu dem Thema diskutieren neben DGB-Chef Stefan Marx und Oberbürgermeister Erik Schulz auch Jan Sudhoff vom Regionalbüro Arbeit und Leben, Klaudia Tietze vom Verein "Mach meinen Kumpel nicht an" und Bianca Sonnenberg, Leiterin des Fachbereichs Bildung der Stadt. Moderiert wird die Runde von Radio-Hagen-Chefin Cordula Aßmann.