Demonstration für ein soziales Hagen

Mehr Unterstützung für Hagener Träger

Das sehen die sozialen Träger in Hagen auch so. Um das deutlich zu machen, gehen die Hagener Sozialverbände am Montag, den 27.11. gemeinsam unter dem Motto "Hagen bleibt sozial" auf die Straße.

Die Demonstration in Hagen knüpft dabei direkt an die Demo "NRW bleibt sozial!" vor dem Düsseldorfer Landtag an. Dabei sind 25.000 Menschen gekommen, um gemeinsam für soziale Infrastruktur zu protestieren.





Demonstration ist auch für Bürger*innen

An der Demo am Montag nehmen örtliche Träger der Freien Wohlfahrtspflege in Hagen (AWO, Caritas, Paritäter, DRK, Diakonie) teil. Diese Einrichtungen kümmern sich um die Menschen in der Stadt, die Unterstützung brauchen. Und genau diese Unterstützung erwarten die Träger auch von den Politiker*innen für ihre Einrichtungen.

Projekte sind stark gefährdet

Wenn die Finanzierung aus bleibt, könnten Angebote wie Kitas, Ganztagsschulen, oder Beratungsstellen wegfallen. Die AG Wohlfahrt in Hagen warnt: "Es ist fünf vor zwölf, unterstützen Sie uns in Hagen die Gegenwart und die Zukunft sozial zu gestalten."

Die Demonstration startet am Montag, den 27.11. um 11 Uhr. Treffpunkt ist das Rathaus 2.