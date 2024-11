Demonstration und Diskussion gegen Gewalt an Frauen

Demonstration

Die Demonstration begann am Theatervorplatz und führte durch die Innenstadt, begleitet von engagierten Sprechchören und Transparenten. Im Anschluss an den Protestzug fand eine Diskussion im Emil-Schumacher Museum statt

Hintergrund der Demonstration - Die Istanbul Konvention

Hintergrund der Demonstration war neben dem Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen und Kinder (25.11) die Istanbul Konvention. Sie ist ein Menschenrechtsvertrag des Europarates zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und Kinder und häuslicher Gewalt. Seit 2018 ist der Vertrag in Deutschland unterzeichnet. Sinn und Zweck war es, dass verpflichtende Maßnahmen in Hagen umgesetzt werden müssen.

SpeakerInnen der Podiumsdiskussion: Martina Soddemann - Stadt Hagen Kirsten Pinkvoss - Frauenbeirat Hagen Andreas Derks - Polizeihauptkommissar Bochum Corinna Leenen - Gleichstellungsstelle Gelsenkirchen © Majlinda Shaqiri / Radio Hagen

Podiumsdiskussion

An der Podiumsdiskussion nahmen Teil VertreterInnen der Stadt Hagen, der Polizei, des Frauenbeirates und der Gleichstellungsstelle der Stadt Gelsenkirchen. In dieser konnten die Zuhörer in den direkten Austausch gehen, fragen stellen und eigene Gedanken & Meinungen äußern. Themen waren unter anderem Prävention, Unterstützungsangebote und der gesellschaftliche Umgang mit Gewalt.

