Demonstration gegen Gewalt gegen Frauen und Kinder

In der Innenstadt gibt es morgen eine große Demo gegen Gewalt an Frauen und Kindern. Unter dem Motto Laut und Stark wird die lokale Umsetzung der Istanbul-Konvention auf lokaler Ebene gefordert. Es geht um einen völkerrechtlichen Vertrag zum Schutz vor Gewalt jeder Art. Also körperliche, seelische, sexualisierte, ökonomische oder auch häusliche Gewalt.

