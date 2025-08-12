Depeche Mode bringt neuen Konzertfilm ins Kino

London (dpa) - Das britische Elektro-Duo Depeche Mode überrascht seine Fans mit einem neuen Konzertfilm, der im Herbst in Kinos auf der ganzen Welt gezeigt werden soll. Grundlage für den Film mit dem Titel «Depeche Mode: M» sind mehrere Live-Auftritte des Duos in Mexiko-Stadt während ihrer Welttournee zum gleichnamigen Album «Memento Mori» in den vergangenen zwei Jahren. Passend zum Titel geht es in dem Film nicht nur um die Musik und mexikanische Kultur, sondern besonders um das Thema Vergänglichkeit.

«Der abendfüllende Film nimmt das Publikum mit auf eine intensive musikalische und spirituelle Reise, die den zeitlosen, multikulturellen Einfluss der Band veranschaulicht und gleichzeitig die tiefgreifende Verbindung zwischen Musik, Vergänglichkeit und der mexikanischen Tradition demonstriert», hieß es in einer Mitteilung des Plattenlabels Sony Music Entertainment.

Gezeigt werden soll der Film demnach in mehr als 2.500 Kinos in 60 Ländern. Der mexikanische Regisseur Fernando Frías de la Parra habe eine «wirklich wundervolle Arbeit abgeliefert», schwärmte Sänger Dave Gahan der Mitteilung zufolge.