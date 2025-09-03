Navigation

Der dritte Feierabendmarkt

Veröffentlicht: Mittwoch, 03.09.2025 09:54

Die Hagen.Wirtschaftsförderung hat mit mit dem Feierabendmarkt offenbar den richtigen Nerv getroffen. Die ersten beiden Veranstaltungen dieser Art waren vor den Sommerferien gut besucht, nun steht der dritte Feierabendmarkt an. Er findet morgen von 16 bis 22 Uhr auf dem Museumsplatz statt.

© Lorita Halili / Radio Hagen

Es geht vor allem um Genuss aus Hagen und der Region. Angeboten werden leckere Spezialitäten und frische Produkte, dazu kommt ein entspanntes Rahmenprogramm. Die Veranstaltung kam diese beiden ersten Male gut bei den Besucherinnen und Besuchern an.

