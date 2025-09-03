Der dritte Feierabendmarkt

Die Hagen.Wirtschaftsförderung hat mit mit dem Feierabendmarkt offenbar den richtigen Nerv getroffen. Die ersten beiden Veranstaltungen dieser Art waren vor den Sommerferien gut besucht, nun steht der dritte Feierabendmarkt an. Er findet morgen von 16 bis 22 Uhr auf dem Museumsplatz statt.

© Lorita Halili / Radio Hagen