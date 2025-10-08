Am 31. Oktober ist wieder FREUTAG! Dieses Mal feiern wir die Hits der 00er - ein Jahrzehnt voller unvergesslicher Musik und guter Laune. Den ganzen Tag spielen wir eure Lieblingssongs aus dieser besonderen Zeit. Ob Shakira, Ich und Ich, Black Eyed Peas, Britney Spears oder Eminem: Du bestimmst mit, was läuft!

Und nicht nur die Musik war legendär - erinnerst du dich noch an das Sommermärchen bei der WM 2006, Low-Waist Jeans und der Durchbruch des Internets? Die 00er waren einfach magisch!

Sag uns, welche Songs für dich unbedingt dabei sein müssen. Füll einfach unser Formular aus und schick uns deinen Favoriten. Gemeinsam machen wir den FREUTAG zu einem echten Hit-Marathon!