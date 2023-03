Der HEB häckselt

Das Angebot ist kostenlos, im letzten Jahr nutzen über 10.000 Leute die Möglichkeit. 4300 Kubikmeter Grün- und Strauchschnitt gingen in die Kompostierungsanlage. Erster Termin für die Sammlung in diesem Jahr ist Samstagvormittag von 8 Uhr bis 13 Uhr an der Kompostierungsanlage in der Donnerkuhle, danach geht es reihum nach Eilpe, Haspe, Helfe und Vorhalle.

Außerhalb der Sammeltermine kann Grünschnitt auch an der Kompostierungsanlage und an den Wertstoffhöfen in Haspe und in der Obernahmer abgegeben werden, dann kostet es allerdings eine kleine Gebühr.





Hier stehen alle Termine:

https://www.heb-hagen.de/rund-um-den-muell/muellabfuhr-termine-abholservice/gruen-und-strauchschnittentsorgung.html