Der nächste GDL-Streik

Der Streik bei der Bahn sorgt die nächsten Tage auch an den Bahnhöfen in Hagen für massive Zugausfälle. Die Lokführergewerkschaft GDL will den Zugverkehr bis Montagabend lahmlegen. Die Deutsche Bahn rechnet mit massiven Beeinträchtigungen, will aber einen Ersatzfahrplan auf die Beine stellen.

