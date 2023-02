Der Veranstaltungskalender Eilpe/Dahl 2023 ist endlich da!

Der Bezirksbürgermeister Michael Dahme freut sich über die Aktivität der Vereine, Kirchen und vieler anderer Institutionen im Hagener Süden. Fast 100 Termine eröffnen wieder viele Freizeitmöglichkeiten in Hagens südlichem Bezirk. Highlights dieses Jahr seien der Bauer- und Kreativmarkt im März und Oktober in Dahl sowie der Weihnachtsmarkt im Freilichtmuseum am 1. Adventswochenende. Alle Veranstaltungstermine befinden sich auf der Seite der Bezirksvertretung Eilpe/Dahl. Auch gedruckt sind die Kalender in vielen Geschäften im Hagener Süden kostenlos erhältlich.