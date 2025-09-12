Der Wahlsonntag in Hagen

In Hagen wird die Kommunalwahl öffentlich ausgezählt. Das war schon immer so und das ist auch Sonntag der Fall. Wer will, kann bei der Stimmauszählung dabei sein, das gilt für alle Wahllokale und somit auch für den neuen Standort der 52 Briefwahllokale in der Fritz-Steinhoff-Gesamtschule in Boele.

© roibu - Fotolia