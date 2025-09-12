Navigation

Der Wahlsonntag in Hagen

Freitag, 12.09.2025 15:49

In Hagen wird die Kommunalwahl öffentlich ausgezählt. Das war schon immer so und das ist auch Sonntag der Fall. Wer will, kann bei der Stimmauszählung dabei sein, das gilt für alle Wahllokale und somit auch für den neuen Standort der 52 Briefwahllokale in der Fritz-Steinhoff-Gesamtschule in Boele.

Die Auszählung der Stimmen für das Amt des Oberbürgermeisters, für den Rat, die Bezirksvertretungen und für das Ruhrparlament des Regionalverbandes Ruhr (RVR) beginnt ab 18 Uhr. Die Auszählung der Stimmen für den Integrationsrat findet am Tag nach der Kommunalwahl im Ratssaal Hohenlimburg statt und ist ebenfalls öffentlich. Beginn der Auszählung ist voraussichtlich um 10.30 Uhr.  

