Die Wahlen am Sonntag

Zur Kommunalwahl am Sonntag gibt es noch ein paar organisatorische Dinge zu klären. Wer die Briefwahlunterlagen noch zu Hause hat, sollte sie am besten persönlich abgeben, für den Weg per Post könnte es zu spät sein. Die Wahlbriefe können jederzeit in die Fristenbriefkästen der Stadtverwaltung Hagen eingeworfen werden. Alternativ können sie auch in die Wahlurnen gesteckt werden, die in den Bürgerämtern stehen. Die Bürgerämter sind Freitag länger geöffnet, nämlich bis 15 Uhr.

