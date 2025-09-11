Die Wahlen am Sonntag
Veröffentlicht: Donnerstag, 11.09.2025 16:36
Zur Kommunalwahl am Sonntag gibt es noch ein paar organisatorische Dinge zu klären. Wer die Briefwahlunterlagen noch zu Hause hat, sollte sie am besten persönlich abgeben, für den Weg per Post könnte es zu spät sein. Die Wahlbriefe können jederzeit in die Fristenbriefkästen der Stadtverwaltung Hagen eingeworfen werden. Alternativ können sie auch in die Wahlurnen gesteckt werden, die in den Bürgerämtern stehen. Die Bürgerämter sind Freitag länger geöffnet, nämlich bis 15 Uhr.
Einen wichtigen Hinweis gibt es auch zu den Wahllokalen. Die Wahlräume in den Cuno-Berufskollegs sind von den Brandschutzproblemen nicht betroffen und können gang normal besucht werden. Das Briefwahlbüro, wichtig für Wahlhelfer, ist dagegen nach Helfe zur Fritz-Steinhoff-Gesamtschule verlegt worden. Wahlhelfer werden übrigens weiter gesucht. Wer Sonntag Zeit und Lust und Laune hat, kann sich bei der Stadt melden. Eine kleine finanzielle Entschädigung gibt es auch.