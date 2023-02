Der Zirkus kommt

Der Circus kennt sich bei uns in Hagen gut aus. Denn für knapp anderthalb Jahre waren die Artisten, Tiere und co. auf dem ehemaligen Reiterhof an der Humpertstraße zu Gast. Sie haben hier die Corona-Zeit verbracht. Viele Hagener haben den Circus damals in der Lockdown-Zeit mit Geld- und Futterspenden unterstützt. Deshalb freut sich die Circus-Familie umso mehr auf das halbe Heimspiel auf dem Otto Ackermann Platz. Geboten wird eine zwei Stunden lange Vorstellung mit artistischen Darbietungen, Tierdressuren, Luftakrobatik und Clowns. Weitere Infos zum Vorverkauf gibt es hier.