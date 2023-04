Details zur Brückensprengung

Am 7. Mai soll die marode Autobahnbrücke dem Erdboden gleich gemacht werden. Heute hat die Autobahn GmbH weitere Details zu der Sprengung vorgestellt. Rund 2.000 Löcher werden in den nächsten Tagen in die Pfeiler der Brücke gebohrt, um sie dann mit rund 150 Kilogramm Sprengstoff zu füllen - die fast 17.000 Tonnen schwere Brücke soll damit kontrolliert gesprengt werden. Bei der Sprengung handelt es sich um eine sogenannte Kollaps-Sprengung. Das bedeutet, dass sich die Pfeiler in der Mitte zusammenfalten und die Brücke dann senkrecht nach unten stürzt.Die umliegenden Gebäude werden mit Hilfe von Seecontainern geschützt. Nichts kann den Sprengtermin noch verschieben - außer sehr, sehr dichter Nebel. Denn dann habe man nicht unter Kontrolle, ob sich nicht doch Schaulustige zu nah an die Brücke begeben.