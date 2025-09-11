Navigation

«Deutschlands dümmster Promi»: Manni Ludolf für Dolly Buster

Veröffentlicht: Donnerstag, 11.09.2025 08:35

Dolly Buster verabschiedet sich «aus gesundheitlichen Gründen» aus der Show «Deutschlands dümmster Promi». Ihr Nachrücker hat beim Moderations-Duo schwer Eindruck gemacht.

Manni Ludolf bei «Deutschlands dümmster Promi»
Unterföhring (dpa) - Der Schrotthändler und Realitystar Manni Ludolf mischt sich unter die Kandidaten der ProSieben-Show «Deutschlands dümmster Promi». Der 63-Jährige springt für die Erotik-Ikone Dolly Buster ein, wie der Sender mitteilte. Buster (55) verabschiedet sich «aus gesundheitlichen Gründen» aus der Show.

Der Tausch findet zur dritten Ausgabe am Montag (15. September, 20.15 Uhr) statt. «Manni Ludolf hat mich ehrlich überrascht», hat Moderatorin Amira Aly festgestellt. «Der wusste wirklich viel, war super gelaunt und hat eine tolle Energie reingebracht. Eine echte Bereicherung.»

Lob kommt auch von Co-Host Christian Düren: «Es gibt wenige Leute, die so positiv sind wie Manni Ludolf – und dazu noch so viel wissen. Witzig war, dass er immer wieder darauf verwiesen hat, dass er "Galileo" guckt.»

Manni Ludolf, bekannt aus der DMAX-Dokusoap «Die Ludolfs – 4 Brüder auf’m Schrottplatz» hat sich nach eigenen Worten nicht auf die Show vorbereitet: «Einfach loslegen und sich überraschen lassen.» Er sehe das alles locker. Was ihn an der Show reize? «Zu beweisen, dass ich doch nicht der dümmste Promi bin.»

