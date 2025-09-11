Navigation

Pastewka findet es am schönsten, keine Preise zu bekommen

Veröffentlicht: Donnerstag, 11.09.2025 06:05

Komiker Bastian Pastewka hält Lebenswerk-Auszeichnungen für verzichtbar. Lieber bleibe er preislos – ganz wie normale Menschen, sagt er. Für Kollegen Otto Waalkes hat er trotzdem nur Lob übrig.

Deutscher Fernsehpreis
© Thomas Banneyer/dpa

Auszeichnungen

Köln (dpa) - Komiker Bastian Pastewka (53) hält Preise für das Lebenswerk nicht für erstrebenswert. «Das muss man vermeiden», sagte der 53-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. «Weil es sagt immer: Du bist jetzt in einem gewissen Alter, wo es schön wäre, wenn es vielleicht auch dein letzter Preis wäre.» Er beabsichtige aber ja, seinen Beruf fortzuführen, sagte Pastewka. «Das Schönste ist, wenn man preislos durchs Leben geht», erklärte er. «Wie viele andere normale Menschen auch.»

Pastewka ist einer der bekanntesten Komiker Deutschlands. Seine Serie «Pastewka» genießt unter Fans Kultstatus.

In Köln war der 53-Jährige bei der Verleihung des Deutschen Fernsehpreises zu Gast. Bei der Gala wurde Komiker Otto Waalkes für sein Lebenswerk geehrt. Dazu betonte Pastewka allerdings: «Otto Waalkes ist fantastisch. Da gibt es nix zu sagen!»

© dpa-infocom, dpa:250911-930-23319/1

