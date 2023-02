Die bedeutensten und größten Messen in NRW im Jahr 2023

Mit der "Boot" in Düssedorf, der "Jagd & Hund" in Dortmund oder aber der Hochzeitsmesse in Essen sind im Januar erste große Messen in NRW angelaufen. Das ist nur der Start für ein Messejahr, so wie wir es aus der Vor-Coronazeit kennen. Wir stellen euch die größten Messen für 2023 in NRW kurz und knapp vor.

Februar

In Essen findet vom 22. bis 26. Februar die "Reise + Camping" statt. Dabei dreht sich alles ums Urlauben, egal ob mit dem Camper, einer Kreuzfahrt oder einer Pauschalreise. Es soll "für jeden was dabei sein". Ein Schwerpunkt der Messe wird der Norden Europas - also Skandinavien - sein. Infos gibt es hier.

Gleichzeitig findet in Essen vom 23. bis 26. Februar auch die "Fahrrad Essen"-Messe statt. Wie der Name es schon sagt, geht es dabei ausschließlich um das Zweirad.

März

In den Dortmunder Westfalenhallen stellen Motorrad-Aussteller Neuheiten für das schnellere Zweirad vor. Es geht um Zubehör, Bekleidung, Tuning oder auch Reifen. Die Messe läuft vom 2. bis 5. März.

Rund ums Pferd dreht sich die "Equitana" in der Messe Essen. Aus über 30 Ländern kommen Aussteller in die Ruhrgebietsstadt. Neben der "Hop Top Show" soll es auch noch weitere Abendveranstaltungen für Klein und Groß geben.

Weinliebhaber werden in Düsseldorf bei der "ProWein" auf ihre Kosten kommen. Die Weinmesse ist für Fachbesucher vom 19. bis 21. März geöffnet, aus über 60 Ländern werden Weine vorgestellt.

April

Die "Beauty Düsseldorf" vom 31. März bis 2. April lässt alles rund um das Thema Schönheit drehen. Produkte und Pflegekonzepte sowie Behandlungen, die live vorgestellt werden sollen, werden versprochen.

Ein besonderes Highlight für alle Fitnessjunkies steht dann im April in Köln an. Die "FIBO". Die Fitnessmesse ist deutschlandweit bekannt und findet vom 13. bis 16. April statt.

Juli

Düsseldorf ist bekannt für sein japanisches Viertel und den Japantag. Daher kommt es nicht überraschend, dass es vom 30. Juni bis 2. Juli auch eine Messe zum Thema Anime und Japan geben wird. "Dokomi" heißt sie - hier gibt es die Infos.

August

Die Gamescom findet auch in 2023 wieder statt. Die berühmteste Gaming-Messe Deutschlands läuft vom 23. bis 27. August in der Kölner Messe.

In Düsseldorf gibt es vom 25. August bis zum 3. September die "Caravan Salon"-Messe. Wissenswertes über den Caravan und das Reisen mit diesem Fahrzeug wird den Besuchern versprochen.

September

Hier soll sich alles um unsere Kleinsten drehen. Die "Kind und Jugend"-Messe in Köln findet vom 7. bis 9. September statt. Produkte wie zum Beispiel Kleidung oder auch Spielwaren sind für Eltern dort zu finden.

Bei der "Zukunft Personal Europe" liegt der Fokus auf die Arbeitswelt. Vom 12. bis 14. September sind in Köln über 700 Aussteller angekündigt.

Oktober

Gesellschaftsspielfans warten gespannt auf die neue "Spiel" in der Messe Essen. Diese läuft in 2023 vom 5. bis zum 8. Oktober.

November

Die "Medica" (vom 13. bis 16. November) in Düsseldorf lädt die Welt der Medizin zu sich ein. Es soll für das Fach- und Privatpublikum darum gehen, neue Produkte, Systeme und Techniken kennenzulernen.

Dezember

Tuning- und generell Autofans werden hier voll auf ihre Kosten kommen: Die "Essen Motorshow" - vom 1. bis 10. Dezember - beendet kurz vor Weihnachten das Messejahr 2023 in NRW. Hunderte PS-Boliden werden vorgestellt, natürlich können sich Besucher auch über neueste Zubehör fürs Auto und vieles mehr informieren und austauschen.

Autor: Joachim Schultheis