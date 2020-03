Die CDU und die Wahl

Die Hagener CDU schaltet allmählich in den Wahlkampf-Modus. Mitte September stehen in NRW die Kommunalwahlen an, am Wochenende traf sich die Hagener CDU-Fraktion zur Klausur. Ein wichtiges Thema war die Entwicklung in Wehringhausen.

© Ralf Laskowski - Radio Emscher Lippe