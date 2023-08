Die FH informiert

Es gibt zwei Mal eine offene Sprechstunde vor Ort. Und: am 16. August schwerpunktmäßig Infos über das berufsbegleitende Studium Wirtschaftsingenieurwesen - das Ganze online. Das Wintersemester beginnt Anfang Oktober. Je nach Studienangebot ist eine Bewerbung noch bis zum 31. August, 15. oder 30. September möglich.





Ein Verbundstudium an der FH verbindet Phasen des Selberlernens mit Präsenzveranstaltungen, die fast ausschließlich an Samstagen während der Vorlesungszeit stattfinden. Eine flexible Möglichkeit, neben Beruf und Familie einen qualifizierten Bachelorabschluss zu machen.





Mehr Informationen sowie den Zugang zur Onlineveranstaltung gibt es auf der Homepage der Hochschule - den Link findet ihr hier:





LINK: www.fh-swf.de/cms/events





INFO: Am 14. August und 11. September bietet die Allgemeine Studienberatung eine offene Sprechstunde vor Ort an. Am 16. August informiert die Hochschule über das berufsbegleitende Studium Wirtschaftsingenieurwesen.