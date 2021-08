Die Folgen des Hochwassers

Der Bahnhof in Hohenlimburg ist durch das Hochwasser vor sechs Wochen total zerstört worden. Das geht aus einem Bericht von NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst an den Landtag hervor. Demnach liegen die Schäden an Straßen, Schienen und Brücken landesweit in Milliardenhöhe.

