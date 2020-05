Die geplanten Lockerungen an den Kitas - Corona-Update 08.05.

Nächste Woche Donnerstag (14.05.) geht es schon los: Dann dürfen Vorschulkinder mit Förderungsbedarf, alle Kinder mit Behinderungen und Flüchtlingskinder wieder in den Kitas betreut werden. Gleichzeitig dürfen die 2-jährigen wieder zur Tagespflege gehen und Eltern dürfen ihre Kinderbetreuung untereinander auch privat organisieren. Ab dem 28. Mai können wieder ALLE Vorschulkinder wieder in die Kita. Und ab Juni sollen alle anderen Kinder bis zu den Sommerferien mindestens zweimal wieder in den Kindergarten gehen. Damit ab September alle Kinder regelmäßig zur Kita können, will die Landesregierung eine Studie in Auftrag geben - mehrere Tausend Kinder sollen dann regelmäßig auf das Corona-Virus getestet werden.

Das sind die Lockerungen für NRW im Schnellüberblick