Die gesperrte A45

Es geht zum Beispiel darum, dass sich die Firmen mit der Topographie vertraut machen. Die alte Brücke ist immerhin über 450 Meter lang und befindet sich in einer Höhe von über 70 Metern. Sie soll noch in diesem Jahr gesprengt werden. Bei Neubau sollen die Firmen in vielen Bereichen freie Hand bekommen. Ähnlich fordert es auch die Hagener CDU: Die hat Briefe an die Hagener Bundestagsabgeordneten geschrieben. Die drei sollen auf die zuständigen Ministerien einwirken, der Brückenneubau müsse aller höchste Priorität bekommen.