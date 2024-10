Die Hagenring-Jahresausstellung in der Wippermann-Passage

Das Hagenring-Jubiläumsjahr geht mit der traditionellen Jahresausstellung zu ende. Die Vereinigung von Kunstschaffenden in Hage besteht seit 100 Jahren und hat das mit ganz unterschiedlichen Veranstaltungen gefeiert. Nun steht die Jahresausstellung an. Sie wird am Sonntag eröffnet, 20 Künstlerinnen und Künstler präsentieren ihre aktuellen Arbeiten in der Galerie in der Wippermann-Passage. Das Angebot ist breit gefächert, sagt der Vorsitzende, Karl-Josef Steden.









© Hagenring