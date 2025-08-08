Navigation

Wim Wenders' erste Kritikerin ist seine Frau

Veröffentlicht: Freitag, 08.08.2025 06:30

Filmemacher und Filmkritiker - das ist ein besonderes und manchmal spannungsreiches Verhältnis. Auch Wim Wenders muss sich bisweilen kritischen Urteilen stellen.

Wim Wenders
© Oliver Berg/dpa

Film

Düsseldorf (dpa) - Filmemacher Wim Wenders hat es mit einer schwer zu überzeugenden Kritikerin zu tun - seiner Frau. «Es gibt immer ein paar Freunde, an die ich denke und denen ich auch den Schnitt zeige», sagte er der Deutschen Presse-Agentur über die Arbeit an einem neuen Film. Umgekehrt werde er auch von einigen Filmemacher-Freunden gefragt, ob er ihre Filme im Arbeitsprozess anschauen könne. «So hat damals das "Neue Deutsche Kino" angefangen: Wir haben uns alles gezeigt. Wir waren keine Konkurrenten, wir waren im selben Boot», berichtete Wenders.

Aber: «Mein erster Kritiker ist immer meine Frau», sagte Wenders. Die lasse allerdings nur selten ein gutes Haar an seinen Werken. «Es ist sehr schwer, sie zu überzeugen», sagte Wenders. «Aber das ist auch gut so!»

Wenders gilt als einer der bedeutendsten Regisseure Deutschlands («Buena Vista Social Club», «Paris, Texas», «Der Himmel über Berlin», «Der amerikanische Freund»). Am Donnerstag (14. August) wird er 80 Jahre alt.

© dpa-infocom, dpa:250808-930-888170/1

