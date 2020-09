Erik Schulz ist neuer (alter) Oberbürgermeister! Er wurde mit 51,06% aller Stimmen wiedergewählt. Damit gibt es keine Stichwahl! Die Wahlbeteiligung liegt bei 42,10%.

Erik Schulz (CDU, Grüne, FDP): 51,06%

Wolfgang Jörg (SPD): 25,54%

Michael Eiche (AfD): 8,54%

Dr. Josef Bücker (HAGEN AKTIV): 8,56%

Laura Knüppel (DIE PARTEI): 2,79%

Ingo Hentschel (DIE LINKE): 2,52%

Thorsten Kiszkenow (PIRATEN): 0,69%

Franco Flebus (REP): 0,30%

Gesamtergebnis zur Oberbürgermeisterwahl am 13.09.2020 © Stadt Hagen Gesamtergebnis zur Oberbürgermeisterwahl am 13.09.2020 © Stadt Hagen

© Radio Hagen

© Radio Hagen

Die Ergebnisse der Ratswahl

Gesamtergebnis zur Ratswahl am 13.09.2020 © Stadt Hagen Gesamtergebnis zur Ratswahl am 13.09.2020 © Stadt Hagen

Alle aktuellen Ergebnisse im Live-Ticker

22:31 Uhr:

Vorläufige Ergebnisse zur Wahl der Bezirksvertretungen:

Hagen Mitte: SPD vor CDU und Grüne

Nord: CDU vor SPD und Grüne

Hohenlimburg: CDU vor Bürger für Hohenlimburg und SPD

Eilpe/Dahl: SPD vor CDU und Grüne

Haspe: SPD vor CDU und Grüne

22:26 Uhr:

OB-Wahl: Schulz (CDU, Grüne, FDP) bei aktuell 51,11%. Die Wahlbeteiligung liegt aktuell bei 41,96%.

22:01 Uhr:

Nach letzten Hochrechnungen gibt es vielleicht doch keine Stichwahl. Aktuell entfallen 50,21% der Stimmen auf den OB-Kandidaten Schulz. Nur wenige Bezirke müssen noch ausgewertet werden.

21:44 Uhr:

Die Wahlbeteiligung liegt aktuell bei 38,85%. Für die OB-Wahl müssen noch elf Briefwahlbezirke ausgewertet werden.

21:26 Uhr:

Der Votemanager, der den Hagenern und auch der Stadt die Wahlergebnisse liefern soll, funktioniert nicht. Überhaupt hat die Stadt Hagen massive technische Probleme. "Es gibt so viele Anfragen, dass die Systeme überlastet sind", sagt der stellvertretende Wahlleiter Christoph Gerbersmann dazu.

Es gebe deutlich mehr Zugriffe, als aus dem Versorgungsgebiet kommen können, sp Gerbersmann weiter.

Hagen versorgt auch den EN-Kreis mit Zahlen von der Wahl und auch da gibt es Probleme. Die Größenordnung der Zugriffe sei an sich berechenbar "Das ist ja nicht unsere erste Wahl" sagt Gerbersmann. Aber die Datenanfragen seien ganz deutlich über dem, was zu erwarten war.

Die IT-Verantwortlichen diskutieren, die Systeme und damit auch den Service nach außen abzuschalten. Das einzige, was dann noch funktionieren würde, wäre der Livestream auf Youtube.

20:32 Uhr:

Erste Ergebnisse zur Ratswahl nach knapp 50% ausgewerteten Bezirken:

SPD: 27,57%

CDU: 25,76%

Grüne: 12,77%

HAGEN AKTIV: 5,92%

DIE LINKE: 3,49%

AfD: 11,8%

FDP: 4,23%

Bürger für Hohenlimburg: 3,29%

20:01 Uhr:

Die Stadt hat mit technischen Problemen zu kämpfen; der Votemanager, den man sich aufs Handy laden konnte, findet kein Netz. Auch der Internetservice der Stadt liefert keine aktuellen Ergebnisse. Der Livestream auf Youtube hakt, er liefert aber zumindest die meiste Zeit ein Bild und einen Ton.

19:55 Uhr:

Schulz, CDU, Grüne, FDP: 47,49%

Jörg, SPD: 26,05%

Eiche, AfD: 11,20%

Dr. Bücker, HAGEN AKTIV: 7,73%

Knüppel, DIE PARTEI: 3,28%

Hentschel, DIE LINKE: 3,17%

Kiszkenow, PIRATEN: 0,83%

Flebus, REP: 0,27%

Bisher wurden gut zwei Drittel der 156 Bezirke ausgewertet. Die Ergebnisse sind daher nicht repräsentativ.

19:39 Uhr:

Wann die Stimmen der Oberbürgermeisterkandidaten komplett ausgezählt sind, ist noch nicht ganz klar. Da wir bei dieser Wahl mit 29.000 deutlich mehr Briefwähler haben, fehlen die Erfahrungswerte. Was man weiß: Briefwahlstimmen auszuzählen dauert deutlich länger, als die Stimmen auszuzählen, die in in den Wahllokalen abgegeben worden sind.

Vorsichtige Schätzung gehen davon aus, dass wir gegen 20 Uhr bis 20:30 Uhr schon ein relativ deutliches Bild haben.

Erreicht keiner der Kandidaten in diesem Wahlgang 50 Prozent, dann gibt es in zwei Wochen eine Stichwahl. An der dürfen dann nur noch die beiden Kandidaten mit den bisher meisten Stimmen teilnehmen.

Wir berichten live vom Wahlabend der Kommunalwahl 2020 bei uns in Hagen.

19:09 Uhr:

Zuerst werden die Stimmzettel zur Oberbürgermeisterwahl ausgewertet. Aktuell sind 14 von 156 Bezirke ausgewertet.

18:50 Uhr:

Erste Zahlen aus dem Rathaus:

Schulz, CDU, Grüne, FDP: 45,84%

Jörg, SPD: 28,3%

Eiche, AfD: 9,48%

Dr. Bücker, HAGEN AKTIV: 9,09%

Bisher wurden erst vier von 156 Bezirken ausgewertet. Die Ergebnisse sind daher nicht repräsentativ.

18:49 Uhr:

In Bochum sind am Nachmittag zwei Briefwahlzentren evakuiert worden. Grund waren offenbar verdächtige Gegenstände in einem Wahlbrief.

18:45 Uhr:

Jetzt bleibt es abzuwarten, wie sich die Ergebnisse im Laufe des Abends entwickeln. Die CDU ist offenbar deutlich stärkste Kraft in NRW. Laut Prognosen deuten sich herbe Verluste für die SPD an. Die Grünen legen landesweit deutlich zu.

18 Uhr:

Die Wahllokale sind geschlossen! Jetzt beginnt die Auszählung.

Die Stadt Hagen stellt die Wahlergebnisse auf einer Plattform bereit, sobald sie verfügbar sind. Über die nachstehende Schaltfläche wechselt ihr auf die Seite der Stadt Hagen, welche auch die Zahlen dort einpflegt:





Zur Wahlergebnisplattform

Der Radio Hagen Livestream zur Kommunalwahl am 13. September. Live aus der Neuen Färberei auf dem Elbersgelände in Hagen. Am 15. August ab 11 Uhr.

OB-Kandidaten im Überblick

© Radio Hagen © Radio Hagen

© Radio Hagen

© Radio Hagen © Radio Hagen

© Radio Hagen

© Radio Hagen © Radio Hagen

© Radio Hagen

© Radio Hagen © Radio Hagen

© Radio Hagen

© Radio Hagen © Radio Hagen

© Radio Hagen

© Radio Hagen © Radio Hagen

© Radio Hagen

© Radio Hagen © Radio Hagen

© Radio Hagen

© Radio Hagen © Radio Hagen

© Radio Hagen

Am 13. September wählen wir den Oberbürgermeister, den Rat und die Bezirksvertretungen. Außerdem geht es um den Integrationsrat und das Ruhrparlament.

© Radio Hagen

© Radio Hagen

© Radio Hagen

© Radio Hagen