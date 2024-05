Die Pop-Rock-Show "SIMPLY THE BEST" feiert Premiere

Unter dem Namen "Simply the best" werden 26 verschiedene Songs vor allem von Frauen der Pop- und Rockszene inszeniert und aufgeführt. Dabei herrscht viel Abwechselung. Viele der Lieder werden tänzerisch, andere durch schauspielerische Darstellungen begleitet. Darunter sind Songs von Lady Gaga, Tina Turner, Billie Eilish, Madonna und vielen mehr.

Anders als man es sonst aus dem Theater gewöhnt ist, sind hier die Zuschauer ausdrücklich zum Mitmachen und Mitfeiern eingeladen. Die Idee zu der Show hatte Intendant Francis Hüsers. Er entwickelte das Format und traf größtenteils die Songauswahl. Regisseur Holger Potocki hat mit uns über "Simply the best" gesprochen.

Worum geht es in der Show?

© Radio Hagen

Eine Show zum Mitmachen

© Radio Hagen

Nach der Wiederaufnahme wird "Simply the best" noch 4 weitere Male in dieser Spielzeit gezeigt. Termine und Tickets gibt es auf der Homepage vom Theater Hagen.