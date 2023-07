Die SIHK fordert spürbare Fortschritte

Ein Termin für die Eröffnung der Rahmedetalbrücke ist für die Wirtschaft nicht genug. Die SIHK fordert weitere spürbare Fortschritte in der grundsätzlichen Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren. Das Aufatmen ist trotzdem groß. Gestern war seitens des Bundesverkehrsministeriums bekannt geworden, dass die neue Rahmedetalbrücke Mitte 2026 frei gegeben werden soll.





Natürlich ist die heimische Wirtschaft heilfroh, dass da nun ein konkreter Termin steht. Die A45 ist seit anderthalb Jahren gesperrt, die Folgen sind katastrophal. Dementsprechend geht ein Dankeschön an alle, die die Eröffnung der neuen Rahmedetalbrücke mit Hochdruck voran treiben. Für die Unternehmen ist es immens wichtig, nun eine relativ konkrete Perspektive zu haben. Aber die lange Zeit der Vollsperrung zeige auch, dass in Deutschland Planungs- und Genehmigungsverfahren endlich beschleunigt werden müssen, so die Mahnung der SIHK. Egal, ob Straße, Schiene oder Energieinfrastruktur. In allen Fällen liegt noch ein Kraftakt in der Modernisierung vor uns.

