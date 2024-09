Rund 170 Schülerinnen und Schüler aus 11 Schulen haben sich für die Berufsberatung angemeldet. Das Prinzip: An 38 Tischen sitzen Beraterinnen und Berater aus verschiedenen Berufszweigen wie beispielsweise Medizin, Feuerwehr, BWL, Journalismus und viele mehr. Die Jugendlichen können dann in mehreren Runden von Tisch zu Tisch ziehen - je nachdem, was sie interessiert.

Die Jugendlichen kommen mit den Beraterinnen und Beratern in direkten Kontakt und können ihnen auf den Zahn fühlen.

Was die Rotary Berufsberatung von anderen Angeboten dieser Art unterscheidet: Die Beraterinnen und Berater machen dies ehrenamtlich und kein Unternehmen darf dort für sich werben. Es geht allein darum, den Schülerinnen und Schülern wichtige Informationen auf den Weg in ihr Berufsleben zu geben.

Das Feedback war positiv, sowohl von Schülerinnen und Schülern, aber auch den Beratenden.