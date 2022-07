Die Zukunft unserer Wälder

Es ging darum, dass es unseren Wäldern aktuell nicht gut geht und auch die Zukunft mit dem Klimawandel nicht unbedingt Besserung verspricht. Deshalb müssen wir uns in Zukunft immer wieder aufs Neue an die jeweils aktuelle Situation anpassen, sagt Jürgen Bauhus. Außerdem sei eine Diversifizierung unserer Wälder ein elementarer Faktor für die Zukunft. Bauhus sagt zudem, dass die Wälder in Zukunft aktiv von uns Menschen angepasst werden müssen. Es einfach dem Wald zu überlassen sei keine Lösung mehr, denn die Verhältnisse seien andere als die, die unsere Wälder gewohnt sind. Außerdem ging es um die Änderung von Politik, Geschäftsmodellen und Förderungen.