Die Ausstellung ist aus einer Zusammenarbeit zwischen dem LWL Freilichtmuseum und dem LWL Medienzentrum, sowie einer der "Hauptpersonen" der Fotografin Tuula Kainulainen entstanden. Die Ausstellung zeigt 24 Handwerksbetriebe aus Westfalen, hierbei wurden auch Betriebe ausgewählt, welche einem bei dem Gedanken an klassisches Handwerk nicht sofort in den Kopf kommen, wie zum Beispiel ein Tattoostudio, Geigenbauer und eine Prothesenwerkstatt. Lennart Nickel, Kurator der Ausstellung, freut sich über den neuen Hauch:

Das Herzstück der Ausstellung sind natürlich die über 170 Fotografien und diese sind durch ein zweieinhalb jähriges Projekt von Tuula Kainulainen entstanden. In diesem Zeitraum besuchte sie teilweise sehr einzigartigen Handwerksbetriebe und dokumentierte deren Arbeit und Geschichte. Kainulainen wollte die Arbeit hinter dem fertigen Produkt darstellen und wertschätzen. Dort hat sie bemerkt wie individuell die einzelnen Betriebe arbeiten und was für Ziele sie sich setzen:

Um noch besser in die Betriebe eintauchen zu können, kann man im Erdgeschoss der Ausstellung das Handwerk hautnah auf einer 360° Leinwand erleben. Zudem laden im Herbst einige der Betriebe zum zuschauen bei ihrer alttäglichen Arbeit ein. Ab Sonntag startet die Ausstellung "Mission machen" im Freilichtmuseum und dabei geht es nicht nur um das Informieren, sondern vor allem das Erleben. Damit die Ausstellung und das Handwerk noch ein größeres Publikum erreicht, "wandert" sie ab dem Frühjahr 2026 noch in neun weiter Museen in der Region Westfalen-Lippe. Weiter Informationen finden sie auf der Website www.missionmachen.lwl.org, wo man sich auch bei einer Führung mit der Fotografin anmelden kann. Zudem gibt es auch einen Bildband mit ausführlicher Beschreibung zu dem gesamten Projekt.