Dieb klaut Haftcreme

In Vorhalle hat die Polizei gestern Abend einen Ladendieb mit 140 Tuben Haftcreme gestoppt. Die hatte der Mann offenbar in einem Discounter gestohlen. Ein Zeuge hatte beobachtet, wie der Mann den Laden mit einem leeren Rucksack betrat und mit einem vollen verließ, obwohl er an der Kasse nur wenige Waren bezahlt hatte.









© zef art - stock.adobe.com