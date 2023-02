Diebe gesucht - Hubschrauber im Einsatz

Die Diebe brachen in den Abendstunden in einen Campingclub und einen Kanuverein an der Ruhr bei Garenfeld ein. Sie brachen mehrere Objekte und Parzellen auf. Ob etwas gestohlen wurde ist noch unklar. Die Ermittlungen dauern an. Als sie entdeckt wurden, ergriffen die Diebe die Flucht. Unter anderem wurden sie mit einem Polizeihubschrauber gesucht. Allerdings hatten die Fahndungs-Maßnahmen der Polizei keinen Erfolg. Deshalb ist sie aktuell auch auf der Suche nach möglichen Zeugen.