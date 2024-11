Dies Academicus 2024 an der Fernuni Hagen

Der diesjährige Dies Academicus war aus zwei Gründen besonders. Zum einen war es der letzte mit Rektorin Ada Pellert. Zum anderen leitet er das 50. Jubiläum der Fernuni ein. Dazu wurde extra eine Webseite erstellt, wo die Geschichte der Uni nachzulesen ist. Außerdem war Ministerpräsident Hendrik Wüst als Stargast sozusagen da. Nicht nur er betont: Das Angebot der Fernuni ist einzigartig aber vor allem wichtig - Für alle, die neben Arbeit, Erziehung der eigenen Kinder oder Pflege von Familienangehörigen sonst nicht studieren könnten. Beim Dies Academicus wurde in der Vergangenheit geschwelgt, aber auch in die Zukunft geschaut. Es wurde geschaut auf neue digitale Angebote, aber auch auf Ausweitungen in der Präsenz, z.B. durch den Neubau für die Psychologie. Zuletzt wurden wie immer Preise verliehen: Preise für besonders gute Abschlussarbeiten und Dissertationen, für bahnbrechende Forschung aber auch für gute Lehre - der Lehrpreis wurde sogar mehrheitlich von Studenten entschieden.