Neuer Rektor der Fernuni

Stefan Stürmer ist seit 2007 Professor für Sozialpsychologie an der FernUni. Die Hochschulwahlversammlung hatte ihn schon Anfang Dezember zum neuen Rektor gewählt. Offiziell wird er das Amt zum 1. März antreten. Er selbst spricht von einer großen Ehre.

Die Fernuni übernimmt in der Hochschullandschaft in NRW wichtige Funktionen. Dort können Berufstätige einen Hochschulabschluss machen und so dabei helfen, die Fachkräftelücke im akademischen Bereich zu schließen. Die Fenuni ist aber auch Innovationsmotor auf dem Gebiet der digitalen Bildung, forscht mit anderen zusammen zu den Auswirkungen und Potentialen von KI in Bildungsprozessen.