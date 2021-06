Digitaler Impfpass

Um den digitalen Impfpass zu bekommen, muss man mit seinen schriftlichen Impfnachweisen wie zum Beispiel dem Impfpass in eine Apotheke. Dort bekommt man dann die entsprechenden QR Codes mit. Die muss man später in die Corona Warn App oder in die Covid Pass App einscannen. In den J-Apotheken haben weit über 100 Leute am ersten Tag den kostenlosen Service genutzt. Zum Teil gab es gestern noch Schwierigkeiten, weil das Portal des RKI, wo die QR Codes her kommen, wohl überlastet war. Deshalb sollten nicht alle gleich den digitalen Impfpass holen. Das Impfbuch behält auch weiter seine Gültigkeit. Man sollte seine Apotheke anrufen, ob sie den Service anbietet.