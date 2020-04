Digitaler Tanz in den Mai

Unter dem Motto "May 1st Music" gibt's morgen ein Wohnzimmerkonzert - per Livestream. Bands und DJs sind für euch am Start.

© Radio Hagen

Wie bei normalen Parties soll auch gequatscht werden. Es gibt einen Chat - auch mit den Künstlern.

© Radio Hagen

Dirk und sein Team stecken viel Herzblut in die Sache, genau so wie die Künstler.

© Radio Hagen

Tanz in den Mai: Morgen per Livestream mit "May 1st Music". Um 20 Uhr geht's los. Einfach über den Facebook-Kanal von "Go4it" oder Youtube-Link einloggen und die Anlage aufdrehen.