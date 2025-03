DNA-Spuren führen zu einem Tatverdächtigen

Die Polizei hat Einzelheiten zur Festnahme im Fall Kosta berichtet. Es geht um den Rentner, der am Silvesterabend des Jahres 2022 in seiner Wohnung überfallen und schwer verletzt wurde. Er starb später an den Folgen einer Kopfverletzung.

© Quelle: XY-Szenenfoto